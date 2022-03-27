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    Ramazan öncesi son Kabine Toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar... Fahiş fiyatlar, Ukrayna-Rusya savaşı, koronavirüs...

    Son dakika haberleri... 2 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı öncesinde son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün Başkan Recep Tayyip Edoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, Ukrayna gündemindeki son durumdan ekonomiye, Ramazan öncesi tedbirlerden koronavirüs salgınına kadar birçok konu ele alındı. Başkan Erdoğan kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

    takvim.com.tr
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    Ukrayna - Rusya savaşı, NATO zirvesinin yansımaları, Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler, Ramazan öncesi temel gıda ürünleri üzerinde yapılan manipülasyonlar... Kabine, kritik gündem başlıklarıyla toplandı.

    2 haftalık aranın ardından yapılacak Kabine Toplantısı'nda Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak. İki ülke arasında barışın sağlanması için hem Başkan Erdoğan hem de kurmaylarının yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.

    Bu çerçevede Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'nin yansımaları görüşüldü.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 30 dakika sürdü. Başkan Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    Herkesin tahrik peşinde koştuğu günlerde taraflara her fırsatta barışın tesisini telkin ettik. Bugün de her iki tarafın hakkaniyetine, samimiyetine, dostluğuna güvenen olan ülke durumundayız. Dışişleri Bakanları toplantısı Antalya'da yapıldı. İnşallah ateşkes ve barış müzakerelerini yürüten Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul'da tekrar bir araya gelecek. Toplantı öncesi heyetlerle görüşeceğiz. Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim.

    Detaylar gelecek...

    KABİNEYE İLİŞKİN DETAYLAR
    Toplantıda Karadeniz'deki mayınların Türk kara sularında tehdit oluşturmaması için alınması planlanan önlemler konuşulacak. Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliye süreci ve bölgeye yönelik insani yardımlarla ilgili değerlendirme de yapılacak.

        EKONOMİDE ATILACAK ADIMLAR
        Kabine Toplantısı'nın gündeminde öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyatların önlenmesi ve enflasyon ile mücadele konularında atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Özellikle ramazan ayında temel gıda maddelerine erişimde sorun yaşanmaması için alınacak tedbirler değerlendirilecek.

        TERÖRLE MÜCADELE
        Toplantıda Irak, Suriye ve Kafkasya başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin yanı sıra yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

        Başkan Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

        Terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da hiç kuşkusuz değerlendirilecek konulardan.

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