Elif Lam Mim Suresi Dinle - Elif Lam Mim Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı Ve Faziletleri

Elif Lam Mim Suresi Türkçesi

Sureyi Türkçe olarak okuyabilirsiniz. Arapça bilmiyorsanız veya öğrenme süreci içerisinde iseniz sureleri Türkçe okuyabilirsiniz. Elif Lam Mim suresi, toplamda 286 ayetle Kuran-ı Kerim'in en uzun suresi olan Bakara suresinin 1 ile 5. ayetleri arasındaki ayetlerden oluşur.

Elif Lam Mim Suresinin Türkçesi şu şekildedir:

Vellezine yü'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablike ve bil ahireti hüm yukinun.

ellezine yü'minune bil gaybi ve yukimunesselate ve mimma rezaknahüm yunfikun.

Elif Lam Mim Suresi Türkçe Meali

Sureleri okumanın yanında anlamlarını da bilmek gereklidir. Yalnızca ezberden okunan kelimeler haline getirilmemesi gereken surelerin, ne konu taşıdığı veya hangi amaçla okunduğu da bilinmelidir. Bakara suresinin ilk 5 ayeti olan Elif Lam Mim suresi, namazlarda da sıkça okunan bir suredir.

Elif Lam Mim suresinin Türkçe meali ise şöyledir:

Elif Lâm Mîm.

Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir

Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.

Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.

İşte onlar Rab'lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.