Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 26 Mart Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Büyük ikramiye ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Umutlarını şans oyunlarına bağlayanlar Çılgın Sayısal Loto çekilişinden ikramiye kazanmanın hayaliyle kuponlarını doldurdu ve canlı yayını merakla beklemeye başladı. İşte detaylar...
26 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Çekiliş 21:30'da gerçekleşecek ve sonuçlar haberimizde yer alacaktır.
KURALLAR
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.