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    • 26.03.2022 19:11
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    • 26.03.2022 19:13
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    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 26 Mart Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Büyük ikramiye…

    Şans oyunlarını yakından takip edenler Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arar oldu. Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans ortaklığında Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri haftanın 3 günü olmak üzere canlı yayın ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş için heyecan dolu geri sayım başladı. Kuponlarını oynayıp yatıranlar büyük ikramiyenin hayalini kuruyor ve kazanmayı umut ediyor. Peki 26 Mart Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    takvim.com.tr
    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 26 Mart Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Büyük ikramiye ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Umutlarını şans oyunlarına bağlayanlar Çılgın Sayısal Loto çekilişinden ikramiye kazanmanın hayaliyle kuponlarını doldurdu ve canlı yayını merakla beklemeye başladı. İşte detaylar...

    26 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

    Çekiliş 21:30'da gerçekleşecek ve sonuçlar haberimizde yer alacaktır.

    KURALLAR

    Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

    Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

        Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

        Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

        Çılgın Sayısal Loto oyununda;

        Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
        İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
        Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
        Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
        Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
        Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
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