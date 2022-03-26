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    • 26.03.2022 20:39
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    • 26.03.2022 20:39
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    Sahura hangi gün kalkılacak 2022? Ramazan orucu kimlere farz kılınmıştır? Ramazan orucu tutmakla yükümlü olunmayan durumlar neler?

    Milyonlarca Müslüman vatandaş heyecanlı geri sayıma başladı ve sahura hangi gün kalkılacak 2022 sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı her yıl merakla bekleniyor ve 30 gün boyunca oruç ibadetini yerine getirecek olan İslam dünyası ilk sahura kalkılacak, ilk iftar yapılacak tarih ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Peki Ramazan orucu kimlere farz kılınmıştır? Ramazan orucu tutmakla yükümlü olunmayan durumlar neler?

    takvim.com.tr
    Sahura hangi gün kalkılacak 2022?

    Sahura hangi gün kalkılacak 2022? Ramazan orucu kimlere farz kılınmıştır? Ramazan orucu tutmakla yükümlü olunmayan durumlar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kalmışken oruç ibadetini yerine getirmek için heyecanla bekleyen İslam dünyası ilk sahur ve ilk iftar saatlerini öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    SAHURA HANGİ GÜN KALKILACAK 2022?

    Ramazan ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak.

    1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.

    Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de gerçekleşecek.

    RAMAZAN ORUCU KİMLERE FARZDIR?

    Diyanet'e göre Akıllı ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslümanın Ramazan orucunu tutması farzdır.

    HANGİ DURUMLARDA ORUÇ TUTULAMAYABİLİR?

    Yolculuk:

    Yolculuk, Ramazan ayında oruç tutmamak için ruhsat olarak kabul edilmiştir. Yolculuk esnasında tutulmayan oruçlar, daha sonra kaza edilir. Kur'an'da "Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındı gibi, Allâh'a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de sayılı günlerde farz kılındı. içinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa, o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha iyidir." buyurulmaktadır. (Bakara, 2/183-184).

    Geceden oruç tutmaya niyetlenip de gündüz yolculuğa çıkmak zorunda olan kimse yolculukta zorluk çekerse, daha sonra kaza etmek üzere orucunu bozabilir. Ancak orucunu tamamlaması daha uygundur. Hz. Peygamber, Mekke'nin fethi için sefere çıktığında oruçlu iken, Kedîd denilen yere varınca orucunu bozmuştur. (Buharî, "Savm", 34; Müslim, "S›yam", 15) Bu uygulama, sefere çıkınca orucun bozulabileceğini göstermektedir.

        Hastalık:

        Oruç tuttuğu zaman, hastalığının artmasından veya uzamasından endişe edilen kimse ile, hastalığı sebebiyle oruç tutmakta zorlanan kişilerin Ramazan ayında oruç tutmayıp, iyileştikten sonra bunlar› kaza etmelerine izin verilmiştir. Yukarıda zikredilen âyet buna işaret etmektedir. Uzman bir hekim tarafından oruç tutması hâlinde hasta olacağı bildirilen kimse de hasta hükmündedir.

        Hamilelik ve çocuk emzirme:

        Oruç tutmaları kendilerine veya çocuklarına zarar vermesi hâlinde, hamile kadınlar oruçlarını tutmayabilirler. Emzikli kadınlar da, sütlerinin kesilmesi ve çocuklarının zarar görebileceği durumlarda oruç tutmayabilirler. Hz. Peygamber buna müsaade etmiştir (Nesâî,"Sıyam", 50-51).

        Zor ve meşakkatli işlerde çalışmak:

        Oruç tuttuğu takdirde sağlığına bir zarar gelmesinden korkan kimse, orucunu tutmayabilir. Bu durumda olanlar, izinli olduğu günler veya uygun zamanlarda tutamadıkları oruçları kaza ederler. Bir zorunluluk olarak, ağı işlerde çalışmak zorunda olan kişiler oruçlu olarak çalıştıkları takdirde sağlıkları risk altında kalacaksa, Ramazan ayında tutamadıkları oruçlarını uygun bir zamanda kaza ederler.

        Yaşlılık:

        Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler, oruç yerine fidye verebilirler. Bakara sûresinin 184. âyetinde, bu şekilde olup da oruca güç yetiremeyenlerin, oruç tutmayıp fidye vermeleri gerektiği hükme bağlanmıştır. İyileşme umudu olmayan hastalar da aynı hükme tabidir.
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