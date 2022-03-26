📢2022 resmi tatiller! Resmi tatil günleri 2022 hangileridir? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca kişi sene boyunca yapacakları tatillerin hayalini kuruyor ve bu noktada hangi zamanlarda, tarihte işe okula ara verileceğini öğrenmek istiyor. Resmi tatil günleri arasında yer alan ve 2022 yılında denk geldiği günlere yanıt verecek bilgiler haberimizde yer alıyor.
2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 1. gün 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. gün 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. gün 4 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe