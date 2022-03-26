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    • 26.03.2022 15:32
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    2022 hac ve umre kayıtları ne zaman? Türkiye'den hac ve umre başvurusu yapılabiliyor mu? Hacca gitmenin şartları nelerdir?

    Milyonlarca Müslüman alemi 2022 hac ve umre kayıtları ne zaman sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu. Koronavirüs salgınından dolayı ziyaretlere ara verilmiş ve Türkiye'den de Suudi Arabistan'a gidişler yasaklanmıştı. Konuyla ilgili yeni gelişmelerin yaşanıp yaşanmadığını merak edenler araştırmalarını hızlandırdı ve 2022 Türkiye'den hac ve umre başvurusu yapılabiliyor mu? Hacca gitmenin şartları nelerdir sorgulamalarını yapar oldu. İşte konuya dair tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    2022 hac ve umre kayıtları ne zaman?

    2022 hac ve umre kayıtları ne zaman? Türkiye'den hac ve umre başvurusu yapılabiliyor mu? Hacca gitmenin şartları nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye'den hac ve umre ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Türkiye'den Suudi Arabistan'a ziyaret yasağının kalkıp kalmadığı merak edilen konular arasında yer aldı. İşte ayrıntılar...

    2022 HAC VE UMRE KAYITLARI NE ZAMAN?

    Suudi Arabistan, umre ve hac ziyaretleri için ülkeye girişlerde PCR, aşı ve karantina şartını kaldırdığını duyurdu. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin bir bilgilendirme yaptı.

    Suud yönetimi, hac ve umre için ülkeye girişlerde uygulanan PCR, aşı ve karantina zorunluluğunu kaldırdı.

    Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayları ve umrecilere yönelik PCR testi, karantina ve aşı zorunluluğunu tamamen kaldırıldığını duyurdu.

    Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke dışından gelen hacı adayları ve umrecilerin aşı, PCR ve karantina gerektirmeden ülkeye girebileceği belirtildi.

    Bakanlık, aşı yaptırmamış hacı adaylarının ve ziyaretçilerin her türlü vize ile Suudi Arabistan'a girişlerine izin verileceğini aktardı. İçlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülke için yasaklar uygulanmıştı.

    2022 hac ve umre kayıt sürecine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde bulabilirsiniz.

        HACCA GİTMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

        1- Müslüman olmak:

        Birçok kaynakta Kabe'nin Hz. Adem'den bu yana olduğu yazılıdır. Birçok kez kafirlerin saldırısına uğrayan Kabe, sel felaketi nedeniyle de yıkılmıştır. Allah'ın emriyle Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail Kabe'i yeniden inşa etmiş ve Hacer'ül Esved'i Kabe'deki yerine koymuşlardır.

        Kabe, her Müslüman için kutsaldır ve Hac ibadeti de her Müslüman için farz kılınmıştır.

        2- Akıl Baliğ Olmak:

        Buluğ çağına giren her Müslümana namaz, oruç, zekat ve Hac ibadetleri farzdır. Erkekler 12 - 14 yaş, kız çocukları ise 10 - 11 yaşları arasında ergenlik çağına girer.

        3- Özgür olmak:

        Haccın şartlarından bir diğeri herhangi bir yerde hapsedilmemek ve esir tutulmamaktır.

        4- Haccın vaktinde yapılması:

        Dinimizde tüm ibadetler için bir vakit belirlenmiştir. Hac ibadeti arefe gününde ve Kurban Bayramında yapılır.

        Haccın Yükümlülük Şartları Nelerdir?

        Haccın yükümlülük şartlarına istitaat denir. Bir Müslümanın Hac ibadetinden sorumlu olması için öncelikle akil baliğ olması gerekir. Bunun dışında sağlıklı olmak da yükümlülük şartları arasında yer alır.

        Son olarak Hac ibadetini yerine getirmek için mali imkanların yeterli düzeyde olması gerekir. Bunun için hiç kimseye borçlu olmamak gerekir. Peygamber efendimiz, parası olup da borcunu ödemeyen kişilerin zulüm günahını işlemekte olduğunu söylemiştir. Bu nedenle her Müslüman önce borcunu ödemeli, sonra Kabe'ye giderek Hac ibadetini eda etmelidir.
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