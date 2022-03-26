2022 hac ve umre kayıtları ne zaman? Türkiye'den hac ve umre başvurusu yapılabiliyor mu? Hacca gitmenin şartları nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Türkiye'den hac ve umre ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Türkiye'den Suudi Arabistan'a ziyaret yasağının kalkıp kalmadığı merak edilen konular arasında yer aldı. İşte ayrıntılar...
2022 HAC VE UMRE KAYITLARI NE ZAMAN?
Suudi Arabistan, umre ve hac ziyaretleri için ülkeye girişlerde PCR, aşı ve karantina şartını kaldırdığını duyurdu. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin bir bilgilendirme yaptı.
Suud yönetimi, hac ve umre için ülkeye girişlerde uygulanan PCR, aşı ve karantina zorunluluğunu kaldırdı.
Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayları ve umrecilere yönelik PCR testi, karantina ve aşı zorunluluğunu tamamen kaldırıldığını duyurdu.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke dışından gelen hacı adayları ve umrecilerin aşı, PCR ve karantina gerektirmeden ülkeye girebileceği belirtildi.
Bakanlık, aşı yaptırmamış hacı adaylarının ve ziyaretçilerin her türlü vize ile Suudi Arabistan'a girişlerine izin verileceğini aktardı. İçlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülke için yasaklar uygulanmıştı.
2022 hac ve umre kayıt sürecine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde bulabilirsiniz.