🛫Tokat Havalimanı açıldı mı, uçuşlar ne zaman başlayacak? 🛬Tokat Havalimanı iş başvuruları başladı mı?

Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan yeni havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor. Bu gelişmelerle birlikte arama motorlarında, "Tokat Havalimanı açıldı mı? Tokat Havalimanı uçuşları ne zaman başlayacak? Tokat Havalimanı iş başvuruları başladı mı?" sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte son durum...
İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Tokat Yeni Havalimanı'na ilk yolcu uçağı iniş yaptı.
İstanbul Havalimanı'ndan 09.00'da havalanan Türk Hava Yollarına ait TK 2582 sefer numaralı "Tokat" isimli yolcu uçağı 10.35'te Tokat Yeni Havalimanı'na indi.
Çiçeklerle karşılanan yolcular, tarihi uçuşa şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı.
TOKAT YENİ HAVALİMANI
Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, 16 bin 200 metrekare büyüklüğündeki havalimanı, estetik mimarisi ile öne çıkan modern terminal binası, 633 araçlık otopark ve 2700x45 metre pist uzunluğuna sahip.
Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.
Havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılmıyor. Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltıldı.