🌤İSTANBUL 26 - 27 MART HAVA DURUMU! 🌧Hafta sonu hava nasıl olacak? Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu!

Hafta sonu hava durumunu merak eden vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara odaklandı. Hava durumunu öğrenmek isteyenler bu kapsamda arama motorları üzerinden yaptığı araştırmaları artırdı. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26-30 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu paylaştı.
Rapora göre; mart ayında etkili olan soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ediyor.
Yağışlar pazar gününden itibaren yurdun doğusunda kayacak.
Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı bekleniyor.
Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren mevsim normalleri civarına çıkması bekleniyor.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Ankara'da yarın kar yağışı, pazar günü ise parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklıklar başkentte 13 derece olacak. Kentte pazar gününden itibaren yağış beklenmiyor.
İstanbul'da yarın yer yer sağanak yağış görülecek. Pazar günü parçalı bulutlu ve güneşli 13-15, pazartesi günü ise yine parçalı bulutlu ve güneşli 16-19 derece civarı Sıcaklık bekleniyor.
İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların pazartesi günü 21 dereceyi bulması tahmin ediliyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ 2°C, 15°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ 4°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu