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    • 25.03.2022 23:19
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    • 25.03.2022 23:19
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    🌤İSTANBUL 26 - 27 MART HAVA DURUMU! 🌧Hafta sonu hava nasıl olacak? Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu!

    Hafta sonu plan yapanlar hava durumu hakkında detayları araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni hava durumu raporu paylaşıldı. Rapora göre; mart ayında etkili olan soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ediyor. Ancak yarın erken saatlerde yola çıkacaklar için uyarı geldi. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu!

    takvim.com.tr
    🌤İSTANBUL 26 - 27 MART HAVA DURUMU! 🌧Hafta sonu hava nasıl olacak?

    Hafta sonu hava durumunu merak eden vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalara odaklandı. Hava durumunu öğrenmek isteyenler bu kapsamda arama motorları üzerinden yaptığı araştırmaları artırdı. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26-30 Mart tarihlerini kapsayan hava durumu raporunu paylaştı.

    Rapora göre; mart ayında etkili olan soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ediyor.

    Yağışlar pazar gününden itibaren yurdun doğusunda kayacak.

    Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı bekleniyor.

    Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren mevsim normalleri civarına çıkması bekleniyor.

    3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

    Ankara'da yarın kar yağışı, pazar günü ise parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Pazartesi günü sıcaklıklar başkentte 13 derece olacak. Kentte pazar gününden itibaren yağış beklenmiyor.

    İstanbul'da yarın yer yer sağanak yağış görülecek. Pazar günü parçalı bulutlu ve güneşli 13-15, pazartesi günü ise yine parçalı bulutlu ve güneşli 16-19 derece civarı Sıcaklık bekleniyor.

    İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların pazartesi günü 21 dereceyi bulması tahmin ediliyor.

    BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor.

    ÇANAKKALE 4°C, 14°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL 4°C, 10°C

    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    KIRKLARELİ 2°C, 15°C

    Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

    KOCAELİ 4°C, 10°C

    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR 0°C, 7°C

        Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

        DENİZLİ 6°C, 15°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR 7°C, 18°C

        Parçalı bulutlu

        MANİSA 6°C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Isparta çevreleri ile öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde sağanak yağış şeklinde görülmesi, öğle saatlerinde Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA 6°C, 17°C

        Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA 8°C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        HATAY 7°C, 17°C

        Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

        ISPARTA 2°C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Çok bulutlu, (Sivas hariç) bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ANKARA 0°C, 6°C

        Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif kar yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu

        ESKİŞEHİR -1°C, 6°C

        Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

        KAYSERİ -2°C, 4°C

        Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu

        KONYA 0°C, 7°C

        Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        BATI KARADENİZ

        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        BOLU -2°C, 6°C

        Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

        DÜZCE 3°C, 10°C

        Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

        KASTAMONU -2°C, 5°C

        Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur kar yağışlı

        ZONGULDAK 4°C, 8°C

        Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            RİZE 3°C, 10°C

            Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

            SAMSUN 5°C, 12°C

            Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

            TOKAT -1°C, 8°C

            Çok bulutlu, gece ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

            TRABZON 5°C, 10°C

            Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

            DOĞU ANADOLU

            Çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri ile Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Malatya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM -9°C, 3°C

            Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

            KARS -10°C, 0°C

            Çok bulutlu

            MALATYA 1°C, 11°C

            Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

            VAN -4°C, 4°C

            Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde bölgenin batısının yağmur ve sağanak, 1000 m üzeri rakımlı yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

            DİYARBAKIR -2°C, 12°C

            Çok bulutlu

            GAZİANTEP 4°C, 12°C

            Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı

            SİİRT 1°C, 8°C

            Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

            ŞANLIURFA 4°C, 14°C

            Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
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            Haberler Güncel 🌤İSTANBUL 26 - 27 MART HAVA DURUMU! 🌧Hafta sonu hava nasıl olacak? Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporu!
                SON DAKİKA