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    • 24.03.2022 08:02
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    • 24.03.2022 08:02
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    Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Ramazan ayı ile ilgili ayet ve hadisler!

    İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayı geldi. Kur'an-ı Kerim'in indiği, İslam'ın temel ibadetlerinden olan orucun tutulduğu, Müslümanlar hedefiyle en kutsal ay olan "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan-ı Şerif, İslam alemi tarafından ibadetlerle geçirecek. Peki, Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte Ramazan ayı ile ilgili ayet ve hadisler

    Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Ramazan ayı ile ilgili ayet ve hadisler!

    Ramazan ayı ile alakalı ayet ve hadisler mübarek ayın gelmesi ile eş güdümlü merak edilenlerden birisi oldu. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşam sürdüren İslam alemi bu mühim günleri ibadet ve dualarla geçirecek. Bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar Ramazan ayında okunacak dualar ve çekilecek tesbihleri merak ediyor. Peki, Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte Ramazan ayı ile alakalı ayet ve hadisler...

    RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

    Ramazan ayı, ibadet mevsimidir. Bu ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur ve günahlar bağışlanır. Müslümanlar, bu ayın her dakikasını sevabını çoğaltıp günahını azaltmak için sarf etmelidir.

    İşte Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler;

    RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

    Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah:
    Ramazan gecelerini, sevabına inanarak ve mükâfatını Allah'tan umarak, ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır, buyurmuştur.
    Buhârî, Îmân, 27; Müslim, Müsâfirîn, 173

    Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

    Resûlullah, kesin bir emir vermeden, Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: Sevabına inanarak ve mükâfatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle (teravih vb.) geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
    Müslim, Müsâfirîn, 174

    Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
    Kadir, 97/1-5

    Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle demiştir:
    Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
    Buhârî, Leyletü'l- kadr, 1; Müslim, Müsâfirîn, 175

        İbn Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber'in ashâbından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son yedi günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resûlullah şöyle buyurdu:
        Rüyalarınızın Ramazan'ın son yedi gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu hâlde, Kadir gecesini bulmak isteyen, onu son yedi gecede arasın.
        Buhârî, Leyletü'l-kadr, 2; Müslim, Sıyâm, 205

        Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir:
        Resûlullah, Ramazan'ın son on gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu: Kadir gecesini Ramazan'ın son on gecesinde arayın.
        Buhârî, Leyletü'l-kadr, 3; Müslim, Sıyâm, 219

        Hz. Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah:
        Kadir gecesini Ramazan'ın son on gününün tek sayılı gecelerinde arayın, buyurmuştur.

        Hz. Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:
        Resûlullah, Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi; Ramazan'ın son on gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.
        Müslim, İ'tikâf, 8

        Hz. Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre o:
        "Yâ Resûlallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem (o gece) ne diyeyim" diye sormuş, o da şöyle buyurmuştur: "Allâhümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî (Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet)." diye dua et.
        Tirmizî, Deavât, 84

            RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

            Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.

            Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.

            Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.

            Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

            Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

            Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)
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