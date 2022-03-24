Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? Ramazan ayı ile ilgili ayet ve hadisler!

Ramazan ayı ile alakalı ayet ve hadisler mübarek ayın gelmesi ile eş güdümlü merak edilenlerden birisi oldu. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşam sürdüren İslam alemi bu mühim günleri ibadet ve dualarla geçirecek. Bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar Ramazan ayında okunacak dualar ve çekilecek tesbihleri merak ediyor. Peki, Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte Ramazan ayı ile alakalı ayet ve hadisler...

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, ibadet mevsimidir. Bu ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur ve günahlar bağışlanır. Müslümanlar, bu ayın her dakikasını sevabını çoğaltıp günahını azaltmak için sarf etmelidir.

İşte Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler;