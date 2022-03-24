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    • 24.03.2022 11:45
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    Başkan Erdoğan'dan Brüksel'de Ukrayna diplomasisi: Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

    takvim.com.tr
    AA
    Erdoğan’dan Ukrayna diplomasisi!

    NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu, NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunu görüşmek üzere bir araya geliyor.



    ERDOĞAN TEMASLARA BAŞLADI
    NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere Brüksel'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomatik temaslarına başladı.


    MACRON İLE BİR ARAYA GELDİ


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
        Dünyanın gözü Brüksel’de!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Brüksel'de Ukrayna diplomasisi: Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
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