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    • 23.03.2022 08:02
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    • 23.03.2022 08:02
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    Hangi namaz sadece Ramazan ayında kılınır? Ramazan ayında hangi namazlar kılınır? Gün gün kılınacak Ramazan ayı namazı...

    Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Ramazan ayına az bir vakit kala vatandaşlar Hangi namaz yalnızca Ramazan ayında kılınır? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve gündemde sık sık araştırıyor. On bir aydan daha hayırlı olan Ramazan'ı bol bol ibadetlerle, oruç tutarak geçirmek gerekiyor. Milyonlarca Müslüman alemi Ramazan ayında kılınacak namazlar nelerdir? Araştırmasını yapıyor ve tam manasıyla ibadetlerini yerine getirmek istiyor. İşte bütün bilgiler…

    takvim.com.tr
    Hangi namaz sadece Ramazan ayında kılınır? Ramazan ayında hangi namazlar kılınır? Gün gün kılınacak Ramazan ayı namazı...

    Hangi namaz yalnızca Ramazan ayında kılınır? Ramazan ayında kılınacak namazlar nelerdir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sık sık sorgulananlar arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı amacıyla yalnızca saatler kaldı ve Müslüman alemi bu aya özel ibadetleri detaylıca araştırıyor. Hangi namazların kılınması gerekliliğini öğrenerek bol bol ibadet etmek istiyor. İşte mevzuya dair bütün detaylar…

    RAMAZAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR NELER?

    Bu mübarek aya girilirken yani Ramazan-ı şerifin ilk akşamı (Ramazan'ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında nafile namaz olarak 2 rekat şükür namazı kılınabilir. Ramazan ayında ayrıca teravih namazı kılınacaktır.

    HANGI NAMAZ SADECE RAMAZAN AYINDA KILINIR?

    Teravih namazı, Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Ramazan gecelerini ibadetle ihya için sünnet-i müekkede olarak meşru kılınmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile dört halife döneminden itibaren günümüze kadar camilerde veya evlerde cemaatle ya da ferdî olarak eda edilegelmiştir.

    GÜN GÜN KILINACAK RAMAZAN AYI NAMAZI

    Birinci Gün 4 Rekat; her rekatta Fatiha Suresinden sonra 15 defa İhlas Suresi

    İkinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir Suresi

    Üçüncü Gün 10 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi

    Dördüncü Gün 8 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir suresi

    Beşinci Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi ve namaz bittikten sonra 100 salavat

    Altıncı Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Mülk Suresi okunur

    Yedinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 13 defa Kadir Suresi

    Sekizinci Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden Sonra 10 defa İhlas Suresi ve namaz bittikten sonra 1000 defa Subhanallah

        Dokuzuncu Gün 6 Rekat; (Akşam ve Yatsı namazı arasında kılınır) Her rekatta Fatiha'dan sonra 7 defa Ayete'l Kürsi ve namaz sonrası 50 salavat


        Onuncu Gün 20 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa İhlas Suresi

        On Birinci Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kevser Suresi

        On İkinci Gün 8 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa Kadir Suresi

        On Üçüncü Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatih Suresinden sonra 25 defa İhlas suresi

        On Dördüncü Gün 6 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa Zilzal Suresi

        On Beşinci Gün 4 Rekat; İlk 2 Rekatta Fatiha'dan sonra 100 İhlas; Sonraki 2 Rekatta ise Fatiha'dan sonra 50 İhlas Suresi

        On Altıncı Gün 12 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 12 defa Tekasür Suresi

        On Yedinci Gün 2 Rekat; Fatiha'dan sonra istediği bir sure, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra 100 defa İhlas ve namaz sonrası 100 defa "La İlahe İllallah" zikri

        On Sekizinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 25 defa Kevser Suresi

        On Dokuzuncu Gün 50 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 defa Zilzal Suresi

        Yirminci Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir

        Yirmi Birinci Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir

        Yirmi İkinci Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir

        Yirmi Üçüncü Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir

        Yirmi Dördüncü Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir

        Yirmi Beşinci Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra 10 defa İhlas suresi

        Yirmi Altıncı Gün 8 Rekat; Fatiha'dan sonra 100 defa İhlas suresi

        Yirmi Yedinci Gün 4 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra Mülk Suresi, eğer bu mümkün olmazsa 25 defa İhlas Suresi

        Yirmi Sekizinci Gün 6 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 100 defa Ayete'l Kürsi, 100 defa İhlas, 100 defa Kevser ve namazdan sonra 100 salavat

        Yirmi Dokuzuncu Gün 2 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 20 defa İhlas suresi

        Otuzuncu Gün 12 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 20 defa İhlas ve namazdan sonra 100 salavat

        EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

        Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Ancak salgın koşullarından dolayı bu yıl evde kılınmasına karar verilmiştir.

        - Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.

        - Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp eller bağlanır.

        -Sübhâneke okunur.

        -Sübhaneke'nin okunması bitince, Eûzü-Besmele, Fatiha ve bir sûre okunur. Rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

        - Besmele, fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secde yapılır ve oturulur. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okunur ve üçüncü rekata kalkılır.

        - Üçüncü rekatın başında Sübhaneke okunur. Sonra Eûzü-Besmele, fatiha ve bir sure okunur. Sonra rükû ve secdeler yapılarak dördüncü rekata kalkılır.

        - Besmele, fatiha ve bir sure okunur ardından yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.- Bu son oturuşta da Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli okuduktan sonra selâm verilir. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.

        - Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.

        - Sonra da vitir namazı kılınır.
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