CHP'li Bodrum Belediyesi'ndeki usulsüzlükten PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın eski avukatı Turgay Kaya çıktı!

İÇİŞLERİ BAKANI DA BİLGİ ALDI

Aydın'ın Çine ilçesine şehit cenazesi için gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara'ya dönüşte gittiği Bodrum Havalimanı'nda Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'ndan bilgi aldı. Operasyonda şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığı öğrenildi.

İMARDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI TERÖRİST BAŞI ÖCALAN'IN ESKİ AVUKATI ÇIKTI

Geçmişte adı sık sık imar yolsuzlukları ile gündeme gelen Bodrum Belediyesi imardan sorumlu Başkan Yardımcısı Turgay Kaya'nın daha önce terörist başı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaptığı ortaya çıktı.



Turgay Kaya

Kaya'nın HDP ile yakın ilişkisinin tespit edildiği öğrenildi. Polis ekipleri Kaya ile ilgili çarpıcı delillere ulaştı.