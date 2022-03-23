81 ilden binlerce öğrenci ve velisi Nisan ara tatili ne zaman gerçekleşecek merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre ikinci ve sonuncu olan ara tatilin tatihi araştırma konusu oldu. 2. dönem ara tatil zamanı belli oldu, peki okullarda Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil ne zaman? İşte merak edilenler!
1 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN?
🙋♀️2. dönem ara tatili 11-15 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;
Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz.