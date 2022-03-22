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    • 22.03.2022 16:58
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    🕋Bu sene hac ve umre yapılacak mı? 🕌 Diyanet 2022 Hac başvuruları ne zaman yapılacak? Hac kayıtları ve kuraları ne zaman?

    Suudi Arabistan, umre ziyaretleri için PCR testi, aşı ve karantina şartını kaldırıldı. Koronavirüs nedeniyle 2 senedir yapılamayan hac ve umre ibadetleri için bu yıl yeniden başlayıp başlamayacağı merak edildi. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yetkililerle görüştü. Peki, Bu sene hac ve umre yapılacak mı? Diyanet 2022 Hac başvuruları ne zaman yapılacak? Hac kayıtları ve kuraları ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    🕋Bu sene hac ve umre yapılacak mı? 🕌 Diyanet 2022 Hac başvuruları ne zaman yapılacak? Hac kayıtları ve kuraları ne zaman?

    Suudi Arabistan, pandemi nedeniyle hac ve umre ibadetleri için Türkiye'den gelenleri 2 yıldır kabul etmiyor. Bu kapsamda Türkiye'den hacca gitme hayali kuran vatandaşlar da, ibadetlerini yerine getiremiyordu. Konuyla alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Bu sene hac ve umre yapılacak mı? Diyanet 2022 Hac başvuruları ne zaman yapılacak? Hac kayıtları ve kuraları ne zaman? İşte merak edilenler!

    2020'DEN BERİ HAC VE UMRE UÇUŞLARI YAPILAMIYORDU

    İçlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülke için yasaklar uygulanmıştı.

    Koronavirüs nedeniyle 17 Şubat 2020'den beri Türkiye'den Suudi Arabistan'a hac ve umre uçuşları yapılamazken konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    TEDBİRLER TAMAMEN KALDIRILDI

    Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayları ve umrecilere yönelik PCR testi, karantina ve aşı zorunluluğunu tamamen kaldırıldığını duyurdu.

        Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke dışından gelen hacı adayları ve umrecilerin aşı, PCR ve karantina gerektirmeden ülkeye girebileceği belirtildi.

        VİZE İLE GİRİŞE İZİN VERİLECEK

        Bakanlık, aşı yaptırmamış hacı adaylarının ve ziyaretçilerin her türlü vize ile Suudi Arabistan'a girişlerine izin verileceğini aktardı.
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        Haberler Güncel 🕋Bu sene hac ve umre yapılacak mı? 🕌 Diyanet 2022 Hac başvuruları ne zaman yapılacak? Hac kayıtları ve kuraları ne zaman?
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