Suudi Arabistan, pandemi nedeniyle hac ve umre ibadetleri için Türkiye'den gelenleri 2 yıldır kabul etmiyor. Bu kapsamda Türkiye'den hacca gitme hayali kuran vatandaşlar da, ibadetlerini yerine getiremiyordu. Konuyla alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Bu sene hac ve umre yapılacak mı? Diyanet 2022 Hac başvuruları ne zaman yapılacak? Hac kayıtları ve kuraları ne zaman? İşte merak edilenler!
2020'DEN BERİ HAC VE UMRE UÇUŞLARI YAPILAMIYORDU
İçlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülke için yasaklar uygulanmıştı.
Koronavirüs nedeniyle 17 Şubat 2020'den beri Türkiye'den Suudi Arabistan'a hac ve umre uçuşları yapılamazken konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
TEDBİRLER TAMAMEN KALDIRILDI
Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayları ve umrecilere yönelik PCR testi, karantina ve aşı zorunluluğunu tamamen kaldırıldığını duyurdu.