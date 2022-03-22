Suudi Arabistan, pandemi nedeniyle hac ve umre ibadetleri için Türkiye'den gelenleri 2 yıldır kabul etmiyor. Bu kapsamda Türkiye'den hacca gitme hayali kuran vatandaşlar da, ibadetlerini yerine getiremiyordu. Konuyla alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Bu sene hac ve umre yapılacak mı? Diyanet 2022 Hac başvuruları ne zaman yapılacak? Hac kayıtları ve kuraları ne zaman? İşte merak edilenler!