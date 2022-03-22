Bingöl'de mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada 2 polis yaralandı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı.

2 POLİS MEMURU AĞIR YARALANDI

Alınan bilgiye göre, şube müdürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı. Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.