Bakan Akar'dan flaş Ukrayna açıklaması: BM yaptırımlarına uygun şekilde hareket ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili yaptığı açıklamada, "BM yaptırımlarına uygun şekilde hareket ediyoruz." dedi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile millî imkânlarla üretilen AKYA eğitim torpidosunun denizaltıdan hedefe gerçekleştirilecek atış testi dolayısıyla Donanma Komutanlığına gitti.
Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar daha sonra Denizaltı Filosu Komutanlığına geçti. Burada Tören Kıtasını selamlayan Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile "Derinliklerin Efsanesi" parolasıyla görev yapan TCG PREVEZE denizaltısına gitti.
Bakan Akar'ın denizaltına gelişinin ardından TCG PREVEZE limandan ayrıldı. Bir süre satıhta seyir gerçekleştiren denizaltı, eğitim sahasına yaklaşırken dalışa geçti. Marmara Denizi'nde İzmit Körfezi'ndeki Denizaltı Eğitim Sahası'na girişinin ardından yapılan hazırlıkların sonrasında Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG PREVEZE'den millî torpido AKYA'nın atışını gerçekleştirdi.
Millî atış sistemi MÜREN üzerinden gerçekleştirilen atışla birlikte millî imkânlarla üretilen AKYA eğitim torpidosu, hedef gemiye atışını başarıyla tamamladı. Gerçekleştirilen atışla birlikte millî torpido AKYA ile ilk defa gerçek hedefe atış yapılmış oldu.