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    • 22.03.2022 09:43
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    • 22.03.2022 09:44
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    📅Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 💼2022 Adli tatil kaç gün sürecek?

    Adli tatil için geri sayım başladı. Mart ayında olduğumuz şu günlerde 2022 yılında Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? ve Adli tatil kaç gün sürecek? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yargı makamlarında işi olan vatandaşlar ve çalışanları konuya ilişkin bilgi edinmek istiyor. İşte milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren adli tatil 2022 başlangıç ve bitiş tarihi...

    📅Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

    Adli tatil tarihleri gündemde yer alıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde adli tatillerin başlangıç ve bitiş tarihleri yer alıyor. Bilindiği üzere adli tatiller her yıl aynı tarihlerde yapılıyor. Peki Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 2022 Adli tatil kaç gün sürecek? İşte 2022 adli tatil hakkında merak edilen bilgiler...

    2022 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

    Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlamaktadır. 31 Ağustos'ta da sona ermektedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda 'Adli tatil süresi' başlıklı 102. maddesinde ''Yeni adli yıl bir Eylülde başlar.'' ifadesi yer alıyor.

    HANGİ DAVALAR DEVAM EDER?

    Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

    a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

    b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

    c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

    ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

    d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

    e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

    f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

    g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

    ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

    h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

    (2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

        (3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

        (4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

        MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.
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