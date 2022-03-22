📅Adli tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 💼2022 Adli tatil kaç gün sürecek?

2022 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlamaktadır. 31 Ağustos'ta da sona ermektedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda 'Adli tatil süresi' başlıklı 102. maddesinde ''Yeni adli yıl bir Eylülde başlar.'' ifadesi yer alıyor.

HANGİ DAVALAR DEVAM EDER?

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.