Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE Resmi Gazete kararı ile açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor 2022?

Mahkum ve mahkum yakınları tarafından açık cezaevi izinleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Ocak ayında 2 ay süreyle uzatılan açık cezaevi izinlerinin tekrardan uzatılıp uzatılmayacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete kararı ile açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek 2022? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
Pandemi nedeniyle 15 Nisan 2020 yılından beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan açık cezaevi mahklumları, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı ne zaman bitecek sorularını araştırmaya başladı. Ocak ayının sonunda ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinlerinin uzatılmasına karar verilmişti. Son düzenlemelerden sonra 31 Mart 2022 tarihinde sona ermesi beklenen ilgili açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabı merak ediliyor.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Ocak 2022 tarihinde yapılan son açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmıştı.