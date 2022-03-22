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    • 22.03.2022 15:46
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    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE Resmi Gazete kararı ile açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor 2022?

    Açık cezaevi izinleri hakkında aramalar hız kazandı. Mart ayının son günlerinde açık cezaevi izinleri hakkında yapılan son dakika açıklamalar anbean takip ediliyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Ocak 2022 tarihinde yapılan son açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmıştı. Peki, açık cezaevi izinleri son dakika uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte merak edilen tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika?

    Mahkum ve mahkum yakınları tarafından açık cezaevi izinleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Ocak ayında 2 ay süreyle uzatılan açık cezaevi izinlerinin tekrardan uzatılıp uzatılmayacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete kararı ile açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek 2022? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    Pandemi nedeniyle 15 Nisan 2020 yılından beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan açık cezaevi mahklumları, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı ne zaman bitecek sorularını araştırmaya başladı. Ocak ayının sonunda ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinlerinin uzatılmasına karar verilmişti. Son düzenlemelerden sonra 31 Mart 2022 tarihinde sona ermesi beklenen ilgili açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun cevabı merak ediliyor.

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Ocak 2022 tarihinde yapılan son açıklamaya göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmıştı.

        Cezaevi izinlerinin Mart ayında uzatılıp uzatılmayacağı bilinmiyor.

        AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Açık cezaevi izinlerinin Mart ayının sonunda bitmesi bekleniyor. Açık cezaevi izinleri ile ilgili yapılan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün son açıklamasında "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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