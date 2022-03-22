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    • 22.03.2022 22:21
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    2022 üniversite sınavı YKS tarihi değişti mi? TYT AYT YDT sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 sınav takvimi!

    YKS sınav tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Sınava az bir zaman kala çalışmalarına son sürat devam eden öğrenciler sınav tarihinde değişiklik olup olmadığınımerak ediyor. Bu sene YÖK ve ÖSYM işbirliği ile baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Bu uygulama ile birlikte üniversite sınavında tercihler sonrasında boş kalan kontenjanların dolması bekleniyor. Peki, 2022 üniversite sınavı YKS tarihi değişti mi? TYT AYT YDT sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Üniversite sınavı ne zaman yapılacak, YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri belli oldu!

    YKS sınav tarihi hakkında sınava girecek adaylar merakla araştırmalara başladı. Geride bıraktığımız iki yılda pandeminin pik yaptığı döneme gelen üniversite sınavı tarihlerinde değişiklik yapılmıştı. Bu sene de sınav tarihinde değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 2022 üniversite sınavı YKS tarihi değişti mi? TYT AYT YDT sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 sınav takvimi!

    YKS Sınav Tarihleri Değişecek Mi?

    Geride bıraktığımız iki yılda pandeminin pik yaptığı döneme gelen üniversite sınavı tarihlerinde değişiklik yapılmıştı. Bu yıl ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre üniversite sınavları 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavların ertelenmesi veya tarihin değişmesi gibi bir gündem maddesi bulunmuyor.

    Geçtiğimiz yıla kıyasla üniversite sınavında iki büyük değişiklik yapıldı. 120 soru sorulacak TYT oturumunda adayların sınav süresi 135 dakikadan 165 dakikaya çıkartıldı. Böylelikle oturuma katılacak öğrencilerin her soru için ortalama 82 saniye süresi bulunuyor.

    2021 yılında TYT ve AYT sınav puanıyla öğrenci kabul eden üniversitelerin baraj uygulaması bulunuyordu. Ön lisans ve lisans programlarını tercih edebilmek için öğrencilerin 150 ve 180 baraj puanını aşmaları gerekiyordu. YÖK ve ÖSYM işbirliği ile baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Bu uygulama ile birlikte üniversite sınavında tercihler sonrasında boş kalan kontenjanların dolması bekleniyor.

        2022 TYT NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin açıkladığı 2022 sınav takvimi şöyle;

        TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

        AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

        YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

        SINAVA GİRİŞTE NEYE DİKKAT ETMELİYİZ?

        Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir. YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.

        2022 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na başvurular 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında yapıldı. Adaylar başvuru tarihleri içerisinde sınav ücretini de ilgili bankalar aracılığı ile yatıracak.

            2022 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni kimlik kartları olanların e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabileceklerini açıkladı. Halis "Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler" dedi.
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