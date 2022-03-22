Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2022 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2022 Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS (PYBS) sınavı başvuruları başladı mı? MEB 2022 İOKBS takvimi!