Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavının 2022 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, 2022 Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS (PYBS) sınavı başvuruları başladı mı? MEB 2022 İOKBS takvimi!
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Bakanlığın yayınladığı takvime göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2022/İOKBS, 04 Eylül 2022'de yapılacak. Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak.
Geçtiğimiz yıl sınav 05 Eylül 2021'de yapılmış sınavın başvuru işlemleri ise 08-26 Şubat 2021 tarihlerinde alınmıştı.
İOKBS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
İOKBS başvuru tarihlerine yönelik resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacaktır...