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    • 21.03.2022 19:25
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    • 21.03.2022 19:25
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    Gerçek röntgen filmiyle ortaya çıktı! İkin kadın cinsel organlarına uyuşturucu sakladı...

    Denizli'de akıllara durgunluk veren bir olay ortaya çıktı. Uyuşturucu ihbarı aldıktan sonra harekete geçen polis ekipleri 2 kadını gözaltına aldı. Şüphelilerin hastaneye götürülüp, röntgen filmleri çekildi. Çekilen filmlerde iki kadının cinsel organlarına gizledikleri poşetler içinde uyuşturucu madde taşıdıkları belirlendi. İşte olayın detayları...

    Cinsel organlarına uyuşturucu sakladılar!

    Denizli'de, cinsel organlarında toplam 394 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 110 gram esrarla yakalanan 2 kadın gözaltına alındı.

    Cinsel organlarındaki uyuşturucu maddeler hastanede çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini belirledi. Denizli-Ankara karayolunun şehir girişinde dün önlem alan polis ekipleri, şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurup, şüpheli 2 kadını gözaltına aldı. Şüphelilerin hastaneye götürülüp, röntgen filmleri çekildi.

    Çekilen filmlerde iki kadının cinsel organlarına gizledikleri poşetler içinde uyuşturucu madde taşıdıkları belirlendi. İki şüphelinin cinsel organlarından toplam 394 gram metamfetamin ile 110 gram esrar maddesi çıkarıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.

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    Haberler Güncel Gerçek röntgen filmiyle ortaya çıktı! İkin kadın cinsel organlarına uyuşturucu sakladı...
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