Başkan Erdoğan’dan Metaverse için ilk adım!

Teknolojıdeki her gelişmede kurduğu dijital altyapısıyla ön almayı hedefleyen Türkiye, son yıllarda ortaya çıkan 'metaverse' yani sanal evren kavramını da bir forumla masaya yatırıyor.
Bugün Ankara'daki ATO Congresium'da düzenlenecek olan Forum Metaverse'de, sanal gerçeklik, blokzincir, yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi teknolojilerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde kullanılması yoluyla oluşan sanal evrene ay yıldızlı damgayı vurmak için yapılacak atılımlar konuşulacak.
AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın düzenlediği forum 'Metaverse' kavramının dünyada ilk kez bir Cumhurbaşkanı ve siyasi partinin katılımıyla tartışılacak olması açısından ayrı bir önem taşıyor.