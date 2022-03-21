Başkan Erdoğan’dan Metaverse için ilk adım!

Başkan Erdoğan'ın da konuşma yapacağı forumda 'Metaverse ve Yaşam' ile 'Metaverse ve Değerler' başlıklı iki oturum yapılacak. Birinci oturuma yapay zeka uzmanı ve veri bilimci Dr. Şebnem Özdemir, 'Token Ekonomi' girişimcisi Ali Erhan Tamer, Metaverse girişimcisi Burak Soylu, ikinci oturuma SODİMER Başkanı Prof. Levent Eraslan, Dijital Sanatlar Girişimcisi ve ISAAC Başkanı Filiz Dağ, fütürist ve teknoloji düşünürü Emrah Kaya konuşmacı olarak katılacak.