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Resmi Gazete'de son dakika yayımlandı! FETÖ/PDY ile iltisaklı 5 Cumhuriyet Savcısı meslekten çıkarıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bugünkü Resmi Gazete'de Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı yer aldı. Karara göre FETÖ/PDY ile iltisaklı isimler meslekten çıkarıldı.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2022, 23:31 Güncelleme 04 Mart 2024, 23:34
Resmi Gazete’de son dakika yayımlandı! FETÖ/PDY ile iltisaklı 5 Cumhuriyet Savcısı meslekten çıkarıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan bugünkü Resmi Gazete'de Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı yer aldı. Karara göre FETÖ/PDY ile iltisaklı isimler meslekten çıkarıldı.

İşte meslekten ihraç edilen o isimler:

Samsun Cumhuriyet Savcısı (189625) Zeyni Bakay, Nallıhan Cumhuriyet Savcısı (193920) Muhammed Demir, Yusufeli Cumhuriyet Savcısı (194103) Emrah Erdemir, Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı (203715) Yasin Asiller ve Bismil Cumhuriyet Savcısı (215245) Mehmet Çiçekçi'nin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden, adı geçenlerin 7145 sayılı Kanun'un 26'ıncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35'inci maddenin (A) fıkrası uyarınca MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA ve ayrı ayrı olmak üzere MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA oy birliği ile karar verildi.

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