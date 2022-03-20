🚍Otobüsler çalışıyor mu? Bugün ve yarın İETT, metro, metrobüs, tramvay, vapur, marmaray iptal mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya...

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini saat başı arttırıyor. Megakent beyaza bürünürken İstanbul Valiliğinden de peş peşe son dakika duyurular yapılıyor. Vali Ali Yerlikaya Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin 17.30'dan itibaren trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu. Dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlar da toplu taşıma araçlarının durumunu merak ediyor. Peki Otobüsler çalışıyor mu? 18 Mart Cuma İETT, metro, metrobüs, tramvay, vapur, marmaray iptal mi? İşte yeni detaylar...
OTOBÜLER ÇALIŞIYOR MU?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu;
''Kıymetli İstanbullular;
Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle,
⚠️Trafik seyir ve can güvenliği için,
Bir sonraki duyuruya kadar,
Bugün ⏰17.30'dan itibaren
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin🛴🛵
⛔️Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️''
Vali Yerlikaya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da bugün 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanaklarının beklendiğini belirterek, ''Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim'' ifadelerini kullandı.
Öte yandan otobüs seferlerinin iptali hakkında bir açıklama yapılmadı.