Yunus Dönertaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Ama kafamız nasıl güzel repliğiyle hafızalara kazınmıştı! Sosyal medya fenomeni Yunus Dönertaş öldü mü?

YUNUS DÖNERTAŞ KİMDİR?



Yunus Dönertaş'ın videosu sosyal medyada milyonlarca kez izlenmişti.



İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi. Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi. Dönertaş'a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.