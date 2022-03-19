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    • 19.03.2022 10:52
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    • 19.03.2022 10:52
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    🚍Otobüsler çalışıyor mu? Bugün ve yarın İETT, metro, metrobüs, tramvay, vapur, marmaray iptal mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya...

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika duyurular gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul amacıyla kar alarmı verdi. Perşembe gece saatlerinde başlayan kar yağışı Cuma günü etkisini artırdı. Hal bu tür olunca yeni tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda eğitime ara verilmesinin yanı sıra trafiğe çıkışlara da motosikletler amacıyla kısıtlama getirildi. Peki Otobüsler çalışıyor mu? 18,19 Mart Cuma İETT, metro, metrobüs, tramvay, vapur, marmaray iptal mi? İşte son dakika duyurular...

    🚍Otobüsler çalışıyor mu?

    İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini saat başı arttırıyor. Megakent beyaza bürünürken İstanbul Valiliğinden de peş peşe son dakika duyurular yapılıyor. Vali Ali Yerlikaya Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin 17.30'dan itibaren trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu. Dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlar da toplu taşıma araçlarının durumunu merak ediyor. Peki Otobüsler çalışıyor mu? 18 Mart Cuma İETT, metro, metrobüs, tramvay, vapur, marmaray iptal mi? İşte yeni detaylar...

    OTOBÜLER ÇALIŞIYOR MU?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu;

    ''Kıymetli İstanbullular;

    Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle,

    ⚠️Trafik seyir ve can güvenliği için,

    Bir sonraki duyuruya kadar,

    Bugün ⏰17.30'dan itibaren

    ✅Motosiklet
    ✅Elektrikli scooter ve
    ✅Motokuryelerin🛴🛵

    ⛔️Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️''

    Vali Yerlikaya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da bugün 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanaklarının beklendiğini belirterek, ''Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim'' ifadelerini kullandı.

    Öte yandan otobüs seferlerinin iptali hakkında bir açıklama yapılmadı.

        18 MART İETT, METRO, METROBÜS, TRAMVAY, VAPUR, MARMARAY İPTAL Mİ?

        İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''17.20'de başlayıp gece boyu yoğun bir kar yağışı yaşayacağız. Vatandaşlarımızı saat 17.00 itibariyle özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları noktasında uyarıyorum. Tüm ulaşım hatlarında ek seferler koyduk. Lütfen özel aracınızı değil toplu taşımayı kullanınız.'' dedi.

        İSTANBUL İÇİN KAR TEDBİRLERİ

        Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

        "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

        1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

        2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

        3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, Ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

        4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşerilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz."
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        Haberler Güncel 🚍Otobüsler çalışıyor mu? Bugün ve yarın İETT, metro, metrobüs, tramvay, vapur, marmaray iptal mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya...
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