Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı! 🙏AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU! Diyanet Ayetel Kürsi duası, faziletleri

🙏AYETEL KÜRSİ'NİN ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

255- Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

🙏AYETEL KÜRSİ'NİN FAZİLETLERİ

İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurdu;

İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan Allaha yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsinin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arşın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allahu Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (Ona Tazimde bulunur.)

Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsiyi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allahu Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.

Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kurân ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kûrsidir.

Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsiyi okursa, diğer namaza kadar Allah zimmetinde olur.

Her kim Ayet-el Kûrsiyi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa ALLAH ona yardım eder

Sen Ayet-el Kûrsiden neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.

Bu ayetin içinde İsm-i Âzam (Allahın en yüce ismi) bulunmaktadır.

Ayetül Kürsi, Kuran’ın dörtte biri (1/4)dir.

Her şeyin bir zirvesi vardır. Kuranın en yüksek noktası da Bakara Suresidir. Onun içinde bir ayet vardır ki, o da Ayetel Kürsidir. Şeytan, Bakara Suresinin okunduğunu duyduğu evden çıkar gider.

Her kim farz namazının peşinden Ayetel Kürsiyi okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir engeli yoktur; Ölünce cennete girer.

Her kim farz namazın peşinden Ayetel-Kürsiyi okursa, o kimsenin ruhunu bizzat azamet ve ikram sahibi Allah alır. Onu (bu sureyi her namazın arkasından) okumaya ancak sıddık veya abid devam eder.

Bir mümin beş vakit namazın arkasından Ayetel-Kürsiyi okursa, Allahu Teala harp meydanında şehit olan Nebilerin canını aldığı gibi, bu müminin canını da kendi kudret eliyle alacaktır.

Kuranın zirvesi Bakara Suresidir. Ondaki her ayetle birlikte seksen melek inmiştir. Ayetel-Kürsi Arşın altından çıkarılmış ve Bakara suresine eklenmiştir.

İnsanların efendisi Ademdir, Arapların efendisi Muhammeddir. İranlıların efendisi Selmandır. Habeşlilerin efendisi Bilaldir. Dağların efendisi Tur-i Sinadır. Ağaçların efendisi sidr ağacıdır. Ayların efendisi Muharremdir. Günlerin efendisi Cumadır. Sözlerin efendisi Kurandır. Kurannın efendisi Bakara suresidir. Bakara Suresinin efendisi Ayetel-Kürsidir. Dikkat edin onda beş kelime vardır ki her kelimede elli bereket vardır.

Her kim Ayetel-Kürsiyi yatağına yatarken okursa, Allah o kimseyi, komşusunu, komuşusunun komşusunu ve etrafındaki evleri (her türlü afetlerden) muhafaza altına alır.

Yatağına geldiğin vakit Ayetel-Kürsiyi oku. Muhakkak ki Allahu Teala Sana iki melek vekil kılar. Sabaha kadar seni şeytanların şerrinden muhafaza eder.

Bakara suresinde bir ayet vardır ki, Kuran ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde (bu ayet) okunursa, (şeytan) o evden çıkar. (O ayet) Ayetel-Kürsidir.

