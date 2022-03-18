🚍Otobüsler çalışıyor mu? 18 Mart Cuma İETT, metro, metrobüs, tramvay, vapur, marmaray iptal mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan son dakika duyurular gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul için kar alarmı verdi. Perşembe gece saatlerinde başlayan kar yağışı Cuma günü etkisini artırdı. Hal böyle olunca yeni tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda eğitime ara verilmesinin yanı sıra trafiğe çıkışlara da motosikletler için kısıtlama getirildi. Peki Otobüsler çalışıyor mu? 18 Mart Cuma İETT, metro, metrobüs, tramvay, vapur, marmaray iptal mi? İşte son dakika duyurular...
OTOBÜLER ÇALIŞIYOR MU?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu;
''Kıymetli İstanbullular;
Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle,
⚠️Trafik seyir ve can güvenliği için,
Bir sonraki duyuruya kadar,
Bugün ⏰17.30'dan itibaren
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin🛴🛵
⛔️Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️''
Vali Yerlikaya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da bugün 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanaklarının beklendiğini belirterek, ''Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim'' ifadelerini kullandı.
Öte yandan otobüs seferlerinin iptali hakkında bir açıklama yapılmadı.