✅E-DEVLET AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI | Mahkemesiz E-Devlet isim soyisim değiştirme nasıl yapılır?

Yeni yılla birlikte isim ya da soyisim değişikliği için mahkeme kararı aranmasına son verildi. Resmi duyuru yapılır yapılmaz insanlar mahkeme yerine e-Devlet sistemine yoğunlaştı. Ad - soyad değişikliği yapmak isteyenler yeni uygulamanın devreye girmesiyle beraber e-Devlet'ten işlemlerini halledebiliyor. T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi olanlar sisteme giriş yaparak isim-soyisim değişikliği yapabilmekte. Peki nasıl? İşte E-Devlet isim soyisim değişikliği nasıl yapılır? sorusunun detaylı yanıtları!