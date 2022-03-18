Simgelerin köprüsü olarak bilinen 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açılıyor. Peki, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL- Euro? 1915 Çanakkale Köprüsü yolu ne kadar, kaç dakika kısaltacak? Yol güzergahı nasıl? İşte merak edilenler!
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Merak edilen köprü ücreti ile ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, geçiş ücretinin 15 Euro (245 TL - kura göre fiyat değişebilir) olacağını bildirdi.
SİMGELERİN KÖPRÜSÜ BUGÜN AÇILIYOR
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.
Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.
İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden köprü ve otoyol bağlantısında açılış için hazırlık yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresinde düzenleme yapılarak, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edildi, eksiklikler giderildi.
Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, bugün Gelibolu Yarımadası'ndaki 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenlerinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.