Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri bitti mi? Mahkum ve mahkum yakınları Nisan ayında...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, sorusu mart ayının sonlarına doğru vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin ocak ayından itibaren 2 ay uzatılması kararlaştırılmıştı. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler için henüz yeni bir açıklama gelmedi. Açık cezaevi izin sürelerinin uzatılması halinde CTE duyuru yayınlayacak.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Açık cezaevi izinleri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 aylık uzatılmıştı. CTE, açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Açıklamanın gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
AÇIKLANAN SON RESMİ YAZI
Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı;