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    • 18.03.2022 15:41
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    • 18.03.2022 15:52
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    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri bitti mi? Mahkum ve mahkum yakınları Nisan ayında...

    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusu gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Mahkum ve mahkum yakınları açıklanan cezaevi izinleri hakkında son dakika açıklamaları merakla takip ediliyor. Cezaevi Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklama gelip gelmediği takip ediliyor. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri hangi tarihte bitecek? İşte son duyurular!

    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE son dakika: Açık cezaevi izinleri bitti mi? Mahkum ve mahkum yakınları Nisan ayında...

    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, sorusu mart ayının sonlarına doğru vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin ocak ayından itibaren 2 ay uzatılması kararlaştırılmıştı. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler için henüz yeni bir açıklama gelmedi. Açık cezaevi izin sürelerinin uzatılması halinde CTE duyuru yayınlayacak.

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Açık cezaevi izinleri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 aylık uzatılmıştı. CTE, açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Açıklamanın gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

    AÇIKLANAN SON RESMİ YAZI

    Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı;



        5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

        KİMLER KAPALI CEZAEVİNDEN AÇIK CEZAEVİNE GEÇME HAKKINDA SAHİPTİR?

        Açık cezaevine geçiş şartları, açık cezaevine ayrılma yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Yönetmelikle kimlerin kapalı cezaevine girmeden doğrudan açık cezaevine geçiş hakkı olduğu, kimlerin kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılmahakkına sahip olduğu ve açık cezaevine geçiş hakkı olmayan hükümlülerin kimler olduğu ifade edilmiştir.
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