Türk tarihindeki önemli zaferlerden birisi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi yarın tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Türk milleti Çanakkale'de destanlar yazdı ve İtilaf Devletleri bozguna uğradı. Bu önemli günde okulların durumu merak edildi. Peki, Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 18 Mart 2022 Cuma okullar açık mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi? İşte detaylar!
18 MART RESMİ TATİL Mİ?
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında gösteriler gerçekleşecek. Mevzuata göre 18 Mart resmi tatil günleri arasında yer almıyor. 18 Mart'ta bankalar, kargolar, hastaneler ve eczaneler açık olacak, normal mesai saatlerinde çalışacak.
YARIN OKUL VAR MI?
18 Mart Cuma günü okullar eğitime devam edecek, kamu kurum ve kuruluşları da standart çalışma saatlerinde mesaiye tabi olacak.