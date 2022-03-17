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    • 17.03.2022 14:21
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    Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 18 Mart 2022 Cuma okullar açık mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi?

    18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne sayılı saatler kala milyonlarca öğrenci ve öğretmen Cuma gününe denk gelen bu önemli günde okulların durumunu merak ediyor. Hafta içi yapılacak etkinlik kapsamında okulların tatil olup olmayacağı yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma ders var mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 18 Mart 2022 Cuma okullar açık mı?

    Türk tarihindeki önemli zaferlerden birisi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi yarın tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Türk milleti Çanakkale'de destanlar yazdı ve İtilaf Devletleri bozguna uğradı. Bu önemli günde okulların durumu merak edildi. Peki, Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 18 Mart 2022 Cuma okullar açık mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi? İşte detaylar!

    18 MART RESMİ TATİL Mİ?

    18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında gösteriler gerçekleşecek. Mevzuata göre 18 Mart resmi tatil günleri arasında yer almıyor. 18 Mart'ta bankalar, kargolar, hastaneler ve eczaneler açık olacak, normal mesai saatlerinde çalışacak.

    YARIN OKUL VAR MI?

    18 Mart Cuma günü okullar eğitime devam edecek, kamu kurum ve kuruluşları da standart çalışma saatlerinde mesaiye tabi olacak.

        2022 RESMİ TATİLLER

        Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

        Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

        Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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        Haberler Güncel Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 18 Mart 2022 Cuma okullar açık mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi?
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