Yarın bankalar, eczaneler, kargolar açık mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi?

18 Mart Çanakkale Zaferi Türk tarihinin en önemli zaferlerinden birisidir. Son derece önemli bu günde şehitlerimiz rahmet ve minnetle anılacak. Çanakkale Zaferi gününün resmi tatil olup olmadığı da vatandaşların merakla araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi? Yarın bankalar, eczaneler, kargolar açık mı? İşte detaylar...

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil değildir. Tüm işletmeler ve kurumlar normalde olduğu gibi açık olacaktır.

İşte detaylar;