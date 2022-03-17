Uzun, kısa, en anlamlı Çanakkale Zaferi şiirleri... 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve resimli mesajları!

Bundan tam 107 yıl önce Türk milleti Çanakkale'de destanlar yazdı ve İtilaf Devletleri bozguna uğradı. Şanlı Türk ordusu düşmanı 1915 yılının Mart ayında perişan etti. Türk tarihi için son derece önemli bu günde şehitlerimiz rahmet ve minnetle anılıyor. Bu anlamlı günde 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve resimli mesajları arama motorları üzerinden çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Uzun, kısa, en anlamlı Çanakkale Zaferi şiirlerini haberimizin içerisinde detaylı bir şekilde derledik.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.