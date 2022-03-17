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    • 17.03.2022 22:20
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    Uçak seferleri iptal mi son dakika? 👉18 - 19 Mart hangi uçuşlar iptal edildi? ✈İptal edilen uçak seferleri tam liste

    Uçak seferleri iptal mi son dakika? sorusu gündemde yer alıyor. İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiği duyuruldu. Türk Hava Yolları megakentte etkili olması beklenen kar nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanında yapılması planlanan toplam 100 uçuşun iptal edildiğini bildirdi. Peki 18 - 19 Mart Cuma hangi uçuşlar iptal edildi? İşte İptal edilen uçak seferleri tam liste...

    Uçak seferleri iptal mi son dakika?

    İstanbul yeniden kara taslim! 18 Mart Cuma günü megakenti etkisi altına alması beklenen kar yağışı nedeniyle bir takım tedbirler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kent genelinde yüz yüze eğitim 21 Mart'a kadar ara verildiğini duyurdu. Yerlikaya'nın ardından Türk Hava Yolları'ndan da (THY) açıklama geldi. THY'den yapılan açıklamada da uçuş iptaline karar verildiği belirtildi. Peki Uçak seferleri iptal mi son dakika? 👉18 - 19 Mart hangi uçuşlar iptal edildi? ✈İşte iptal edilen uçak seferleri tam liste...

    UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanında 19 Mart'ta yapılması planlanan toplam 100 uçuş iptal edildi.

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "19 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 80 seferimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler." denildi.

    THY'nin aynı gerekçeyle 19 Mart'ta Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 20 seferi de iptal ettiği bildirildi.

    METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A KAR UYARISI

    İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 18 Mart Cuma (yarın) gününden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

        CUMARTESİ GÜNÜ ETKİSİNİ ARTIRACAK

        Kar yağışının cumartesi günü etkisini artıracağı, pazar günü de öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimlerde ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

        Ayrıca rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
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