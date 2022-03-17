Okul öncesi Çanakkale Zaferi şiirleri: 18 Mart Çanakkale Zaferi ilgili en güzel ve en anlamlı şiirler 2022

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı bu sene büyük bir coşkuyla kutlanacak. Koronavirüs tedbirleri nedeni ile törenlerde kısıtlama olacak; ancak Türk tarihi açısından değerli olan bu gün unutulmayacak. Bu noktada, okullardaki öğrenciler başta olmak üzere, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Özellikle sıkça araştırılan konular arasında 18 Mart ile ilgili şiir okul öncesi 2022 oldu. Peki 2021 okul öncesi Çanakkale Zaferi şiirleri nelerdir?
18 MART İLE İLGİLİ ŞİİR OKUL ÖNCESİ 2022
ÇANAKKALE
Gün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.
Her karış torağında bin,şehit bir mezar.
Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.
Sen rahat uyu ey şanlı şehit.
Gölgesinde gölgelen al bayrağın.
Hangi kem göz sana edebilir nazar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.
Yedi cihana yeter yazdığın destan.
Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.
Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.
Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.
Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.
Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.
Çanakkale Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
Övün, ey Çanakkale, cihan durdukça övün!
Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün.
Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün,
Başına yüz milletin üşüştüğü yersin.
Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden,
Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden.
Sen onların açtığı bayrağı alevinden,
Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin!
Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla,
Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla.
Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla,
Neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin.
Bir destana benziyor senin bugünkü halin.
Okurken duyuyorum sesini ihtilalin.
Övün, ey Çanakkale ki sen Mustafa Kemal'in
Yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin!