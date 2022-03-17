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    • 17.03.2022 08:59
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    • 17.03.2022 09:01
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    Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi yapılışı! Evde pratik, çıtır çıtır kandil simidi tarifi! Kandil simidi malzemeleri, püf noktaları!

    Bugün mübarek üç aylar içerisinde yer alan Berat Kandili idrak ediliyor ve mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi yapılışı araştırmaları yoğunlaşmaya başladı. Kandil günlerinin vazgeçilmez lezzetini hazır almayıp evde denemek ve sevdiklerine sunmak isteyenler kolayca hazırlanabilen tarifleri öğrenmek istiyor. Evde pratik, çıtır çıtır kandil simidi tarifi! Kandil simidi malzemeleri, püf noktaları haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi yapılışı!

    Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi yapılışı! Evde pratik, çıtır çıtır kandil simidi tarifi! Kandil simidi malzemeleri, püf noktaları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mahlepsiz ve mahlepli olarak iki çeşitte yapılabilen kandil simidini evde kendi malzemeleri ve fırınında yapmak isteyenler için pratik ve tadı damakta kalacak lezzetli tarifi haberimizde derledik.

    EVDE PRATİK VE LEZZETLİ KANDİLİ SİMİDİ NASIL YAPILIR?

    KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPSİZ

    Malzemeler:

    1 yumurta sarısı
    2 çorba kaşığı yoğurt
    2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

    1. 5 çorba kaşığı şeker
    1 tatlı kaşığı tuz
    125 gram margarin
    Yarım çay bardağı sıvı yağ
    2 çay kaşığı kabartma tozu
    3 su bardağı un
    Üzeri için;

    1 yumurta beyazı
    Susam
    Çörek otu

        Yapılışı:

        Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir.
        Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun..

        KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPLİ

        Malzemeler
        4.5 su bardağı un
        125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
        1 çay bardağı sıvı yağ
        1 yumurta
        1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
        1 paket kabartma tozu
        1 tatlı kaşığı mahlep
        1 tatlı kaşığı tuz
        2 tatlı kaşığı şeker
        Üzeri için

        Yumurta akı
        Susam

        Yapılışı:

        Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim.
        Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı.
        Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim.
        Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım.
        Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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        Haberler Güncel Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi yapılışı! Evde pratik, çıtır çıtır kandil simidi tarifi! Kandil simidi malzemeleri, püf noktaları!
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