Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi yapılışı! Evde pratik, çıtır çıtır kandil simidi tarifi! Kandil simidi malzemeleri, püf noktaları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mahlepsiz ve mahlepli olarak iki çeşitte yapılabilen kandil simidini evde kendi malzemeleri ve fırınında yapmak isteyenler için pratik ve tadı damakta kalacak lezzetli tarifi haberimizde derledik.
EVDE PRATİK VE LEZZETLİ KANDİLİ SİMİDİ NASIL YAPILIR?
KANDİL SİMİDİ TARİFİ MAHLEPSİZ
Malzemeler:
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1. 5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için;
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu