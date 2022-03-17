İBB tarihi çınarları keserken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 433 yıllık çınarların bakımını sürdürüyor!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çırağan'da bulunan 112 tarihi çınarı kökünden kesti. İBB'ye tepkiler yükselirken uzmanlar ağaçların kesilmeden de kurtarılabileceğini aktardı.
İBB'nin katliamına tepkiler sürerken Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 433 yıllık çınarların bakımını özelle sürdürdüğü öğrenildi.
BURSA'DAKİ 433 YAŞINDAKİ TARİHİ ÇINARIN BAKIMI YAPILIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre Bursa ili Merkez Osmangazi ilçesi Kültürpark Yağcılar Kapısı Girişi'nde bulunan tarihi çınarın 433 yaşında olduğu öğrenildi. 2014 yılında yapılan incelemelere göre söz konusu ağacın Doğu Çınarı olduğu, tescilli anıt ağacın bugünkü tahmini yaşının 433 olduğu bildirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi çınarın bakımını sürdürüyor.
Bursa ili Merkez Osmangazi ilçesi Tophane Meydanı'ndaki tescilli anıt ağacın da 219 yaşında olduğu öğrenildi. Ağacın bakımı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bakımı devam ediyor.
Orhangazi İlçesi'ne bağlı Yeni Gürle'de ağacın tahmini yaşı yaklaşık 200. Belediye tarafından restorasyonu yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi; Yıldırım İlçesi Çınarönü Mahallesi'nde biri tescilli diğeri normal tahmini 200 yaşındaki 2 çınarın bakımını yaptığı öğrenildi.
AKTAŞ: "ASIRLIK ÇINARLARI YAŞATIYORUZ"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarının kesilmesi olayını üzüntüyle karşıladığını söyledi.