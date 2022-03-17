Dur Yolcu şiiri kime ait? 18 Mart Çanakkale Zaferi Dur Yolcu şiirinin hikayesi nedir?

DUR YOLCU ŞİİRİ KİME AİT?

Dur Yolcu Şiiri obje nedeniyle o isimle anılsa da Necmettin Halil Onan'a ait; "Bir Yolcuya" isimli şiirdir. Şiirin sadece ilk dizeleri anıt üzerinde yer alır.

DUR YOLCU ŞİİRİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Tarihler 1960 yılını göstermektedir. Günümüzde hala faal olan, Dur Yolcu Anıtı'nın hemen altında yer alan Değirmen Burnu Tabyaları'nın komutanı Üsteğmen Turan Şekip PINAR yaşadığı coğrafyanın önemini çok iyi bilmekteydi. Çanakkale Zaferi'nin gururunu yaşarken bu muhteşem zaferi gösterebilecek bir eser bırakmayı da çok istiyordu. Bir gün Yedek Subay Seyran Çebi'yi çağırdı. Ona düşündüklerini heyecanla anlattı. Büyük bir eser bırakmak istiyordu. Çanakkale Boğazı'ndan gelip geçen herkes görmeliydi. Ne yapacakları konusunda konuşurlarken kendisine masasının üzerinde bulunan "Asker Sigarası" paketini gösterdi.

"Bunu çizebilir misin?" diye sordu. Seyran Çebi çizebileceğini söyledi. Tek başına bir asker görseli istenileni anlatmaya yetmeyecekti. Bu nedenle Necmettin Halil Onan'a ait şiirin dizeleri anıta ilave edildi. "Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir!" Anıta dizelerin ilave edilmesi yanında Çanakkale Şehitler Abidesi'nin yapımı henüz yeni tamamlanmıştı.