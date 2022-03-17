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    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her yıl 100 bin ağaç dikme sözü vermişti ama asırlık 112 çınarı kesti

    İmamoğlu, İstanbul'u Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşıyan 200 yaşındaki anıt çınarları kaşla göz arasında kesti. Seçimden önce 100 bin ağaç dikeceğim sözünü hatırlayanlar böyle tepki verdi.

    Dike dike gidiyor!

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 yılda İstanbul'a tek bir ağaç dikmedi. Üstelik Çırağan Caddesi'ndeki asırlık 112 ağacı kestirdi.



    Cinayeti görenler, isyan etti: Ağaç dikmeyecek, kesecekmiş. Bu durumda kaldı 99 bin 888 ağaç. Bari onları kurtaralım.



    Dikileni değil kesileni gören İstanbullu, ısyan ettı: Başkanın ağaç falan dikeceği yok. OLanları da kesmesin. Bari onları kurtaralım!

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    Tarihi rivayet hayat buldu
    Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her yıl 100 bin ağaç dikme sözü vermişti ama asırlık 112 çınarı kesti
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