CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her yıl 100 bin ağaç dikme sözü vermişti ama asırlık 112 çınarı kesti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 yılda İstanbul'a tek bir ağaç dikmedi. Üstelik Çırağan Caddesi'ndeki asırlık 112 ağacı kestirdi.







Cinayeti görenler, isyan etti: Ağaç dikmeyecek, kesecekmiş. Bu durumda kaldı 99 bin 888 ağaç. Bari onları kurtaralım.







Dikileni değil kesileni gören İstanbullu, ısyan ettı: Başkanın ağaç falan dikeceği yok. OLanları da kesmesin. Bari onları kurtaralım!

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