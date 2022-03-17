Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü nerede, güzergahı nerelerden geçiyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Açılması heyecanla beklenen Çanakkale Köprüsü ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan ücret açıklaması geldi? İşte ayrıntılar...
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
Merak edilen köprü ücreti ile ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, geçiş ücretinin 15 Euro olacağını bildirdi.
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GÜZERGAHI NEREDE?
1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Malkara ile Çanakkale arasında 1915Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşmaktadır. Proje, 324 kilometrelik Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bir parçasıdır.
Proje, Malkara yerleşiminin güneyinden, Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe'nin doğusundan Gelibolu Yarımadası'na ulaşmaktadır. Gelibolu'nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Avrupa'da Sütlüce köyü ve Asya'da Lapseki arasında yer alan 1915Çanakkale Köprüsü ile Asya yakasına geçerek Umurbey beldesi bölgesine ulaşmaktadır.