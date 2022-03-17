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    • 17.03.2022 09:07
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    Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Berat Kandili'nde hangi dualar okunur? Berat Kandili faziletleri...

    Berat Kandili fazileti nelerdir? Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Mübarek Berat Kandili'nde vatandaşlar ibadetlerler yapacak ve dualar okuyacak. Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının on beşinci gecesidir. Aslı "Berâet"tir. Berat sözlükte; "bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" demektir. Bu mübarek gecede yapılacak birçok ibadet bulunmmaktadır. İşte Berat Kandili'nde yapabileceğiniz ibadetler!

    takvim.com.tr
    Berat Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?

    Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler akşam saatlerinde dini görevlerini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Berat Kandili faziletleri de merak ediliyor. Berat Kandili ibadetleri hakkında sorgulama yapılıyor. Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de "Leyle-i rahme" ve rahmet gecesi denir. Berat Kandili'nde namazlar kılınacak, ibadetler yapılacak ve dualar okunacak. İşte Berat Kandili ibadetleri...

    BERAT KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

    Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

    Hz. Muhammed' (s.a.s) salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

    Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

    4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı,

    Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli,

    Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı,

    Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli,

    Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

    Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

    Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla, tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

    Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

        KANDİL GECESİ YAPILMASI TAVSİYE EDİLEN İBADETLER
        1. İstiğfar:

        2. Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

        3. Fatiha-i Şerife

        4. Ayet'ül-Kürsî

        5. Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

        6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

        7. İhlas-ı Şerif

        8. Felak Sûresi

        9. Nâs Sûresi

        10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

        11. Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

        BERAT KANDİLİ FAZİLETLERİ

        Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de "Leyle-i rahme" ve rahmet gecesi denir. Berat Kandili'nde namazlar kılınacak, ibadetler yapılacak ve do

        Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

        Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

        "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim'

        Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır.
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