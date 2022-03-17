🤲🏻Berat gecesinde oruç tutmanın sevabı! Berat Kandili orucu ne zaman tutulur? Faziletleri nelerdir? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu?

Müslümanlar tarafından Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu fazileti nelerdir? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bu yıl 17 Mart tarihinde idrak edilecek Berat Kandili'nde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek, dualar okunacak ve eller semaya açılacak. Peki, kandilde oruç tutulur mu? Kandil orucu kaç gün? Berat Kandili orucu faziletleri haberimizde!
BERAT KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?
Diyanet 2022 takvimine göre Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Kandil gününde oruç tutmak isteyenler için Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla son buluyor. Berat Kandili orucu ile ilgili detaylar şöyle;
BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU, NE ZAMAN KAÇ GÜN TUTULUR?
Berat Kandilinde oruç tutulmasına ilişkin diyanet kaynaklarında yer alan hadis-i şerifte şöyle ifade ediliyor;
"Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim"
BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Mübarek Berat Kandili 2021 yılında 27 Mart tarihinde idrak edilecek. Berat Kandilinde oruç tutmak isteyen Müslümanlar, Diyanet bilgisi ile oruca niyet ederken dikkat edilmesi gerekenlere ağırlık veriyor. Berat Kandilinde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir.