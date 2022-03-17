Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: "Zaferimizin nişanesi, Türkiye’nin tarihe damgası"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan paylaşımında "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası" ifadesini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası… 🇹🇷 pic.twitter.com/VSCcxB06Wk— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 17, 2022
SİMGELERİN KÖPRÜSÜ BUGÜN AÇILIYOR
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.
Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.
İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden köprü ve otoyol bağlantısında açılış için hazırlık yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresinde düzenleme yapılarak, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edildi, eksiklikler giderildi.
Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, yarın Gelibolu Yarımadası'ndaki 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.
DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ
Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.
Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.