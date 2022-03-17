Adetli kadın Berat Kandil'inde nasıl ibadet eder? Diyanet Berat Kandili'nde regl olanlar ne yapmalı? Adetliyken okunabilecek dualar...

Berat Kandili 2022 yılında 17 Mart Perşembe günü idrak ediliyor. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili'nde müslümanlar namazlarını kılıyor, dualarını ediyor. İbadetlerin yerine getirildiği bu kadim gecede regl olan kadınlar neler yapabileceklerini araştırıyor. Adetli olmak kuran okumaya, dua etmeye, namaz kılmaya engel mi merak ediliyor. Peki; Adetli kadın berat kandilde nasıl ibadet eder? Diyanet Berat Kandili'nde regl olanlar ne yapmalı? Adetliyken okunabilecek dualar nelerdir?
BERAT KANDİLİNDE NELER, HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Berat Kandili'nde yapılan ibadetler şöyle:
1- Gündüzünde oruç tutmak
2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak
3- Kur'an-ı kerim okumak
4- Tevbe istiğfar etmek
5- Salavat getirmek
6- Allah'ı çokça zikretmek
ADETLİ KADINLAR KANDİL GECELERİNDE NASIL İBADET EDEBİLİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz, Kabe'yi tavaf edemez, gerekmedikçe camilere giremezler" şeklindeki açıklamasına adetli kadınların, Kur'anı Kerim'e dokunması konusunda farklı dini görüşler olduğunu belirtmiş ve bu noktanın muallak olduğu ifadelerini eklemiştir.
Bunların yanı sıra adetli kadınların Kur'an dinlemelerinde herhangi bir sakınca olmadığını da vurgulamıştır.