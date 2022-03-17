Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.03.2022 09:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.03.2022 16:29
    ABONE OL

    1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giriyor

    Son dakika haberi! Simgelerin köprüsü olarak adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açılıyor. Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek. Başkan Erdoğan açılışı gerçekleştirmek üzere 1915 Çanakkale Köprüsü'ne geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Zaferimizin nişanesi, Türkiye’nin tarihe damgası

    Simgelerin köprüsü olarak adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açılıyor.

    AHaber CANLI YAYIN


    BAŞKAN ERDOĞAN ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NE GELDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışı gerçekleştirmek üzere 1915 Çanakkale Köprüsü'ne geldi.





    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçti.





    İŞTE AÇILIŞTAN TARİHE GEÇECEK ANLAR

    1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜNÜN DAMARLARINDA HAREKETLİLİK VAR
    Marmara'yı Ege'ye bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte köprüye bağlantı sağlayan Malkara-Çanakkale Otoyolunda hareketlilik başladı.



    Köprünün açılışına katılmak isteyen çevre illerdeki vatandaşlar, ilk kez Malkara-Çanakkale Otoyolunu kullandı.



    1915 Çanakkale Köprüsü Açılış töreni için çevre illerden yola çıkan vatandaşlar, köprüye bağlantı yolu olan ve Marmara'yı Ege'ye bağlayan yoldan Malkara - Çanakkale Otoyolunun gişelerinden giriş yaparak Çanakkale'ye doğru ilerledi. Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi ve 1915 Çanakkale Köprüsünün de bünyesinde yer aldığı İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak prestij proje 1915 Çanakkale Köprünsün açılışıyla yoğunluk artacak. Bugün 400 büyük yolcu otobüsün Malkara - Çanakkale Otoyolunda geçiş yapması bekleniyor.



    Yap-işlet-devret sistemi ile 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Otoyolu kesimi 89 kilometrelik otoyol projesinin yaklaşım viyadükleri dahil olmak üzere 4,6 kilometresi 1915 Çanakkale Köprüsü, kalan 84,4 kilometrelik kesimi ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol kesimini oluşturuyor.



    Başkan Recep Tayip Erdoğan'ın da övgüyle bahsettiği büyük projede İstanbul'dan yola çıkıp Avrupa yakasından devam edildiğinde Çatalca, Malkara, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Savaştepe'ye, oradan da İzmir'e kadar ulaşmak mümkün olacak.

    ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GÜZERGAHI NEREDE?

    1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşmaktadır. Proje, 324 kilometrelik Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bir parçasıdır.


    Proje, Malkara yerleşiminin güneyinden, Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe'nin doğusundan Gelibolu Yarımadası'na ulaşmaktadır. Gelibolu'nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Avrupa'da Sütlüce köyü ve Asya'da Lapseki arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya yakasına geçerek Umurbey beldesi bölgesine ulaşmaktadır.



    Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nden "beraber" geçti.

    Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

    İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden köprü ve otoyol bağlantısında açılış için hazırlık yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresinde düzenleme yapılarak, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edildi, eksiklikler giderildi.

        Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.

        1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, bugün Gelibolu Yarımadası'ndaki 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenlerinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.



        DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ
        Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

        Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.



            "En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

            Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.

            BAŞKAN ERDOĞAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.


            Erdoğan paylaşımında "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası" ifadesini kullandı.

            İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;

            Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin klip hazırladı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Uzmanlardan flaş açıklama: 5-10 sene sonra burası uçacak
            Haberler Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giriyor
                SON DAKİKA