18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve resimli mesajları! Uzun, kısa, en anlamlı Çanakkale Zaferi şiirleri...

Çanakkale Zaferi, Türk tarihinin en büyük zaferleri arasında yer almaktadır. Bu savaşta binlerce Türk evladı vatan toprağı için canını ortaya koymuş ve düşmanı Çanakkale'den geçirmemiştir. Milletimiz için son derece önemli bu günde vatandaşlar şehitlerimizi rahmetle anıyor. Bu bağlamda da Çanakkale hakkında yazılmış şiirleri okumak istiyor. Uzun, kısa, en anlamlı Çanakkale Zaferi şiirleri haberimizde yer alıyor. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve mesajları
18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ VE MESAJLARI
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.
Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.
Bugün, zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz.
Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.
Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.
Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.