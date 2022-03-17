18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve resimli mesajları! Uzun, kısa, en anlamlı Çanakkale Zaferi şiirleri...

Çanakkale Zaferi, Türk tarihinin en büyük zaferleri arasında yer almaktadır. Bu savaşta binlerce Türk evladı vatan toprağı için canını ortaya koymuş ve düşmanı Çanakkale'den geçirmemiştir. Milletimiz için son derece önemli bu günde vatandaşlar şehitlerimizi rahmetle anıyor. Bu bağlamda da Çanakkale hakkında yazılmış şiirleri okumak istiyor. Uzun, kısa, en anlamlı Çanakkale Zaferi şiirleri haberimizde yer alıyor. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve mesajları

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.