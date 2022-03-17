Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.03.2021 23:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2022 14:34
    ABONE OL

    18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve resimli mesajları! Uzun, kısa, en anlamlı Çanakkale Zaferi şiirleri...

    Bundan tam 106 yıl önce Türk milleti Çanakkale'de destanlar yazdı ve İtilaf Devletleri bozguna uğradı. Şanlı Türk ordusu düşmanı 1915 yılının Mart ayında perişan etti. Türk tarihi için son derece önemli bu günde şehitlerimiz rahmet ve minnetle anılıyor. Bu anlamlı günde 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve resimli mesajları arama motorları üzerinden çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Uzun, kısa, en anlamlı Çanakkale Zaferi şiirlerini haberimizin içerisinde detaylı bir şekilde derledik.

    18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve mesajları!

    Çanakkale Zaferi, Türk tarihinin en büyük zaferleri arasında yer almaktadır. Bu savaşta binlerce Türk evladı vatan toprağı için canını ortaya koymuş ve düşmanı Çanakkale'den geçirmemiştir. Milletimiz için son derece önemli bu günde vatandaşlar şehitlerimizi rahmetle anıyor. Bu bağlamda da Çanakkale hakkında yazılmış şiirleri okumak istiyor. Uzun, kısa, en anlamlı Çanakkale Zaferi şiirleri haberimizde yer alıyor. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve mesajları

    18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ VE MESAJLARI

    Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

    Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.

    Bugün, zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz.

    Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.

    Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.

    Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.

        Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

        Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

        Bir ulus ve vatan meydana getiren bu şanlı günde 18 Mart şehitlerini minnetle anıyoruz.

        Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır . Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

        Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu önemli günde bir kez daha anıyor, istiklal uğruna ezelden bu yana hayatını kaybetmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çanakkale geçilmedi, geçilmez!

            ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE

            Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
            En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
            -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
            Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
            Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
            Nerde -gösterdiği vahşetle "Bu: Bir Avrupalı!"
            Dedirir- yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
            Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!

            Eski Dünyâ, Yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
            Kaynıyor kum gibi, tûfan gibi, mahşer mahşer.
            Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da,
            Ostralya'yla berâber bakıyorsun: Kanada!
            Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk;
            Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
            Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
            Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ!
            Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asîl,
            Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyle sefîl,
            Kustu Mehmedçiğin aylarca durup karşısına;
            Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
            Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
            Medeniyyet denilen kahbe, hakîkat, yüzsüz.
            Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbâb,
            Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

            Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
            Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı;
            Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
            Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
            Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam ;
            Atılan her Iağamın yaktığı: Yüzlerce adam.

            Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
            O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkâz-ı beşer...
            Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
            Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak.
            Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller
            Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller
            Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
            Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre .
            Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermîler...
            Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!
            Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
            Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat îman?
            Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
            Çünkü te'sîs-i İlâhî o metîn istihkâm.

            Sarılır, indirilir mevki'-i müstahkemler,
            Beşerin azmini tevkîf edemez sun'-i beşer ;
            Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi;
            "O benim sun'-i bedî'im, onu çiğnetme" dedi.
            Âsım'ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek:
            İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

            Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
            O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
            Yaralanmış temiz alnından, uzanmış yatıyor;
            Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
            Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
            Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
            Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i...
            Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi...
            Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
            "Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın.
            Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
            Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.
            "Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
            Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
            Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ nâmıyle,
            Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
            Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan,
            Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
            Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
            Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
            Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
            Gündüzün fecr ile âvîzeni lebrîz etsem;
            Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
            Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

                Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini,
                Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i,
                Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
                Sen ki, İslâm'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
                O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
                Sen ki, rûhunla berâber gezer ecrâmı adın;
                Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât,
                Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

                Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber,
                Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber.

                Mehmet Akif Ersoy
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                CHP’li belediyede ulaşıma her ay zam gelecek
                Haberler Güncel 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve resimli mesajları! Uzun, kısa, en anlamlı Çanakkale Zaferi şiirleri...
                    SON DAKİKA