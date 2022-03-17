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    • 17.03.2021 11:37
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    • 17.03.2022 14:35
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    18 Mart Çanakkale Zaferi ilgili en güzel ve en anlamlı şiirler 2021: Okul öncesi Çanakkale Zaferi şiirleri!

    18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı bu sene büyük bir coşkuyla kutlanacak. Koronavirüs tedbirleri nedeni ile törenlerde kısıtlama olacak; ancak Türk tarihi açısından değerli olan bu gün unutulmayacak. Bu noktada, okullardaki öğrenciler başta olmak üzere, 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Özellikle sıkça araştırılan konular arasında 18 Mart ile ilgili şiir okul öncesi 2021 oldu. Peki 2021 okul öncesi Çanakkale Zaferi şiirleri nelerdir?

    takvim.com.tr
    18 Mart ile ilgili şiir okul öncesi 2021!

    Türk tarihi açısından hiç şüphesiz en önemli günlerin başında 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü gelmektedir. Dönemin en güçlü donanmalarına karşın varını yoğunu ortaya koyan Türk milleti, Çanakkale'de mutlak bir zafer elde etmiştir. Bu değerli gün de her yıl 18 Mart tarihinde yurt genelindeki etkinliklerle ve programlarla kutlanmakta, şehit askerlerimiz rahmetle anılmaktadır. Öyle ki, 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri de etkinliklerin olmazsa olmazları arasında yer edinmektedir. Sıkça araştırılan konular arasında 18 Mart ile ilgili şiir okul öncesi 2021 oldu. Peki okul öncesi Çanakkale Zaferi şiirleri nelerdir?

    18 MART İLE İLGİLİ ŞİİR OKUL ÖNCESİ 2021

    ÇANAKKALE

    Gün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.
    Her karış torağında bin,şehit bir mezar.
    Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.
    Türk milleti aynı destanı yine yazar.

    Sen rahat uyu ey şanlı şehit.
    Gölgesinde gölgelen al bayrağın.
    Hangi kem göz sana edebilir nazar.
    Türk milleti aynı destanı yine yazar.

    Yedi cihana yeter yazdığın destan.
    Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.
    Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.
    Türk milleti aynı destanı yine yazar.

    Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.
    Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.
    Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.
    Türk milleti aynı destanı yine yazar.

    Çanakkale Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

    Övün, ey Çanakkale, cihan durdukça övün!
    Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün.
    Sen bir büyük milletin savaşa girdiği gün,
    Başına yüz milletin üşüştüğü yersin.

    Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden,
    Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden.
    Sen onların açtığı bayrağı alevinden,
    Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin!

    Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla,
    Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla.
    Sen topun donanmayla, tüfeğin bataryayla,
    Neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin.

    Bir destana benziyor senin bugünkü halin.
    Okurken duyuyorum sesini ihtilalin.
    Övün, ey Çanakkale ki sen Mustafa Kemal'in
    Yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin!

        Çanakkale Kahramanları

        Malım, mülküm
        Eşim, dostum
        Yarim demediniz
        Hiç tereddütsüz
        Gidip can verdiniz
        Elimde bardağım
        Çayımı rahat içebiliyorsam
        Çünkü siz orda öldünüz
        Daha onbeşinde, onaltısında
        Kurşunlara yürüdünüz
        Helal edin hakkınızı
        Yapabildiğim tek şey bugün
        Bir Elhamla, iki damla gözyaşı
        Ruhunuz şadolsun
        Çanakkale Kahramanları

        Ayşe Adlım

        18 MART ÇANAKKALE

        BuIutIar sarmıştı her yanı,
        Kapkara bir geceydi,
        Yağmur, bardaktan boşaIırcasına,
        Sağnak gibi yağıyordu,
        Yedi düveIin gemiIerinden yükseIen,
        Top, tüfek sesIeri,
        Her yanı inIetiyordu,
        Mustafa KemaIin askerIeri,
        AsIanIar gibi dövüşüyordu,
        Ve ÇanakkaIe kahramanca,
        Düşmana seIam veriyordu,

        Kükrüyordu tepeden,
        Mustafa KemaI,
        Vatanıma ayak basacaksa düşman,
        Yaşamanın ne gereği var,
        En son nefer öIünceye kadar,
        Dövüşeceksiniz asIanIar,
        Görecek bütün dünya,
        Ne asIanIar doğururmuş,
        EmineIer, HatçeIer, AyşeIer, FatmaIar.

        ÇANAKKALE DİYARINDA

        Denize takılan kilit
        Dünyayı kaldıran yiğit
        Alaylar var toptan şehit
        Çanakkale diyarında

        Kahraman şehit cavuşlar
        Şehitliğe uçan kuşlar
        Savaşta yeni buluşlar
        Çanakkale diyarında

        ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

        Çanakkale içinde vurdular beni
        Ölmeden mezara koydular beni
        Of gençliğim eyvah
        Çanakkale köprüsü dardır geçilmez
        Al kan olmuş suları bir tas içilmez
        Of gençliğim eyvah
        Çanakkale içinde aynalı çarşı
        Anne ben gidiyorum düşmana karşı
        Of gençliğim eyvah
        Çanakkale içinde bir dolu testi
        Anneler babalar ümidi kesti
        Of gençliğim eyvah
        Çanakkale'den çıktım yan basa basa
        Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa
        Of gençliğim eyvah
        Çanakkale içinde sıra söğütler
        Altında yatıyor aslan yiğitler
        Of gençliğim eyvah
        Çanakkale'den çıktım başım selamet
        Anafarta'ya varmadan koptu kıyamet
        Of gençliğim eyvah
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        Haberler Güncel 18 Mart Çanakkale Zaferi ilgili en güzel ve en anlamlı şiirler 2021: Okul öncesi Çanakkale Zaferi şiirleri!
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