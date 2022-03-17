18 Mart Çanakkale Zaferi Dur Yolcu şiirinin hikayesi nedir? Dur Yolcu şiiri kime ait?

Yarın 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı kutlanıyor ve bu noktada Dur Yolcu şiiri kime ait? Sorusunun yanıtı da merakla araştırılıyor. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ndeki kahraman şehitler de saygıyla anılıyor. Akıllara ilk gelen Dur Yolcu şiiri hakkındaki bilgiler de araştırma konusu oluyor. Peki 18 Mart Çanakkale Zaferi Dur Yolcu şiirinin hikayesi nedir? İşte tüm bilgiler…
DUR YOLCU ŞİİRİ SÖZLERİ
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed'in yattığı yerdir.
Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,
Mehmed'in düşmanı boğdugu sele
Mübarek kanını kattığı yerdir.
Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.