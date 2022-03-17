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    • 17.03.2022 16:31
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    18 Mart Çanakkale Zaferi Dur Yolcu şiirinin hikayesi nedir? Dur Yolcu şiiri kime ait?

    Dur Yolcu şiiri kime ait? 18 Mart Çanakkale Zaferi Dur Yolcu şiirinin hikayesi nedir? Sorulaırnın yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kahraman Türk ordusunun bundan tam 107 yıl önce Çanakkale Cephesi'nde mücadele verdi ve tarihe geçti. Türk tarihinin unutulmaz olaylarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla Dur Yolcu şiirinin kime ait olduğu, yazarı hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu. Sosyal medya hesaplarından paylaşmak isteyenler Dur Yolcu şiirinin sözlerini araştırır oldu. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Dur Yolcu şiiri kime ait?

    Yarın 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı kutlanıyor ve bu noktada Dur Yolcu şiiri kime ait? Sorusunun yanıtı da merakla araştırılıyor. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ndeki kahraman şehitler de saygıyla anılıyor. Akıllara ilk gelen Dur Yolcu şiiri hakkındaki bilgiler de araştırma konusu oluyor. Peki 18 Mart Çanakkale Zaferi Dur Yolcu şiirinin hikayesi nedir? İşte tüm bilgiler…

    DUR YOLCU ŞİİRİ SÖZLERİ

    Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

    Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

    Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

    Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

    Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

    Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda,

    İstiklal uğrunda, namus yolunda

    Can veren Mehmed'in yattığı yerdir.

    Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

    Son vatan parçası geçerken ele,

    Mehmed'in düşmanı boğdugu sele

    Mübarek kanını kattığı yerdir.

    Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin

    Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin

    Bir harbin sonunda bütün milletin

    Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

        DUR YOLCU ŞİİRİ KİME AİT?

        Dur Yolcu Şiiri obje nedeniyle o isimle anılsa da Necmettin Halil Onan'a ait; "Bir Yolcuya" isimli şiirdir. Şiirin sadece ilk dizeleri anıt üzerinde yer alır.

        DUR YOLCU ŞİİRİNİN HİKAYESİ NEDİR?

        Tarihler 1960 yılını göstermektedir. Günümüzde hala faal olan, Dur Yolcu Anıtı'nın hemen altında yer alan Değirmen Burnu Tabyaları'nın komutanı Üsteğmen Turan Şekip PINAR yaşadığı coğrafyanın önemini çok iyi bilmekteydi. Çanakkale Zaferi'nin gururunu yaşarken bu muhteşem zaferi gösterebilecek bir eser bırakmayı da çok istiyordu. Bir gün Yedek Subay Seyran Çebi'yi çağırdı. Ona düşündüklerini heyecanla anlattı. Büyük bir eser bırakmak istiyordu. Çanakkale Boğazı'ndan gelip geçen herkes görmeliydi. Ne yapacakları konusunda konuşurlarken kendisine masasının üzerinde bulunan "Asker Sigarası" paketini gösterdi.

        "Bunu çizebilir misin?" diye sordu. Seyran Çebi çizebileceğini söyledi. Tek başına bir asker görseli istenileni anlatmaya yetmeyecekti. Bu nedenle Necmettin Halil Onan'a ait şiirin dizeleri anıta ilave edildi. "Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir!" Anıta dizelerin ilave edilmesi yanında Çanakkale Şehitler Abidesi'nin yapımı henüz yeni tamamlanmıştı.
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