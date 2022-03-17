18 Mart Çanakkale Zaferi asker künyesi nasıl yapılır? Çanakkale şehitleri anısına künye oluşturma ekranı!

Türk ordusu bundan tam 107 yıl önce vatanı işgale gelen düşmanı bozguna uğratarak Çanakkale'de destanlar yazdı. Türk milleti için son derece önemli 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde vatandaşlar şehitlerimizi rahmet ve dualarla anıyor. Bu önemli günde şehit olan askerler anısına künye oluşturmak isteyen vatandaşlar Çanakkale şehitleri anısına künye oluşturma ekranı hakkında bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, 18 Mart Çanakkale Zaferi asker künyesi nasıl yapılır? İşte detaylar...

İSTİKLALDEN İSTİKBALE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANISINA KÜNYESİ NASIL HAZIRLANIR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale şehitleri anısına hatıra "Çanakkale Dijital Savaş Künyesi" oluşturma çağrısı yapıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında yapılan tören ve kutlamalar için bu yıl "İstiklalden İstikbale Çanakkale" temasının belirlendiği belirtildi.

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